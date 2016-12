Swing, blues, rock’n’roll e boogie woogie: la passione dei T-roosters

MILANO - Torna il blues allo Spazio Teatro 89 di Milano: sabato 14 gennaio (ore 21.30, ingresso 10-13 euro) è in programma il concerto dei T-Roosters nell'ambito della rassegna "Milano Blues 89", per una serata a tutto groove nell'auditorium di via Fratelli Zoia 89. I quattro musicisti che compongono la band (Giancarlo Cova alla batteria, Lillo Rogati al basso e al contrabbasso, Tiziano "Red Rooster" Galli alla voce e alla chitarra e Marcus Tondo all'armonica) sono accomunati dalla passione per la musica nera dagli anni Cinquanta in poi e, in particolare, dall'amore per lo swing, il blues, il rock'n'roll e il boogie boogie. Tra gli artisti che hanno influenzato il loro percorso musicale ricordiamo i nomi di T-Bone Walker, Muddy Waters, Percy Meifeld, Hollywood Fats, Chuck Berry e molti altri. Circa un anno fa, all'inizio del 2016, i T-Roosters (che hanno all'attivo collaborazioni internazionali prestigiose, tra cui quelle con Vivian "Vance" Kelly e Detroit Gary Wiggins) si sono esibiti all'IBC, l'International Blues Challenge di Memphis, qualificandosi per le semifinali, obiettivo mai raggiunto prima di loro da una band italiana. Allo Spazio Teatro 89 di Milano proporranno i brani dei loro tre album, a cominciare da "Dirty Again" (il più recente, uscito a cavallo tra il 2014 e il 2015), nel quale non manca una vena country-rock, e "No monkey but the blues" (pubblicato nel 2013). SPAZIO TEATRO 89, via Fratelli Zoia 89, Milano Tel: 02-40914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org Biglietti: intero 13 euro; ridotto 10 euro (under 25, over 65, convenzioni) MILANO BLUES 89 - IL CALENDARIO DELLA RASSEGNA Sabato 1 ottobre 2016, ore 21.30 Daniele Tenca & The Blues for The Working Class Band Venerdì 14 ottobre 2016, ore 21.30 Banfi e Bizzarri Band feat. Isabella Casucci Sabato 22 ottobre 2016, ore 21.30 Malmostoso Tour: Richard Lindgren & Mandolin' Brothers Venerdì 28 ottobre 2016, ore 21.30 Dany Franchi band Sabato 5 novembre 2016, ore 21.30 Paul Venturi & The Junkers Sabato 19 novembre 2016, ore 21.30 Egidio "Juke" Ingala & The Jacknives Venerdì 2 dicembre 2016, ore 21.30 Matteo Sansonetto Blues Revue Venerdì 9 dicembre 2016, ore 21.30 Voosa Trio Sabato 14 gennaio 2017, ore 21.30 T-Roosters Sabato 21 gennaio 2017, ore 21.30 Betta Blues Society Live Sabato 28 gennaio 2017, ore 21.30 Gnola Blues Band Venerdì 3 febbraio 2017, ore 21.30 Veronica & The Red Wine Serenaders Sabato 18 febbraio 2017, ore 21.30 Fabrizio Poggi & Chicken Mambo Venerdì 3 marzo 2017, ore 21.30 Gabriel Delta Band Sabato 11 marzo 2017, ore 21.30 Francesco Piu