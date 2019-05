Lo swing dello Spirit de Milan arriva in Colonne per una serata gratuita

Venerdì 31 maggio lo swing dello Spirit de Milan si trasferisce alle Colonne di San Lorenzo, in occasione di "OnDance", la festa della danza prganizzata da Roberto Bolle. Spirit de Milan, infatti, è partner della seconda edizione di "OnDance".

Il ballo alle Colonne

Venerdì 31 maggio rappresenterà il ballo swing con la produzione di un grande evento alle Colonne di San Lorenzo, in collaborazione con Artedanza. Per una sera Milano tornerà negli anni ‘30 con una serata swing in pieno stile proibizionismo con musica dal vivo e tanti ballerini!

A fare da colonna sonora ci saranno gli Hot Gravel Eskimos con un repertorio musicale jazzistico di brani noti e meno noti della terza e quarta decade del secolo scorso, proposti attraverso l’uso di strumentazione d’epoca, orchestrazioni fedelmente riprodotte dagli antichi dischi a 78 giri e, ultimo ma non meno importante, l’impiego di look ed una presenza scenica ispirate alle mode della “Swing era”.

Saranno presenti ballerini professionisti, pronti anche ad insegnare a muovere i primi passi con l’Open Class di inizio serata, per lanciarsi tutti insieme in uno scatenato Lindy Hop. Dress Code? Vintage anni ’20 - ’40.

Ingresso libero.