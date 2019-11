Swiss Original, Handmade Creative Project Awards

Il prossimo 12 novembre, le opere vincitrici del contest Swiss Original - Handmade Creative Project, saranno presentate durante un vernissage aperto al pubblico; la premiazione avverrà presso l'Overstudio di Milano, a partire dalle ore 19:30, e sarà seguita da un light cocktail.

Scopo del concorso indetto da Emmentaler, che ha avuto inizio in primavera, è quello di mettere in mostra i lavori che, maggiormente, sono riusciti a trasmettere i valori fondanti della grande tradizione artigianale del formaggio coi buchi. Valori come tradizione, storia, rispetto della natura e lavorazione manuale.

450 artisti, provenienti da 55 paesi, hanno partecipato al contest inviando i propri progetti creativi fondati sull'impiego delle tecniche più disparate: scultura, pittura, ceramica, collage, stampe 3D, digital artwork, fotografie e video.

Nel corso della serata, verranno svelati i vincitori nelle 4 categorie creative: artwork, video, fotografia e short message story.

I lavori saranno giudicati secondo criteri di originalità, storia, metodologia e naturalmente l’handmade (l’evidenza della qualità manuale di esecuzione nel caso di opera fisica, o l’evidenza della tematica della manualità nel caso di opera digitale).

Gli autori, le cui opere saranno dichiarate vincitrici, riceveranno un premio in denaro - primi premi da 5.000 euro e menzioni da 1.000 euro - oltre alla visibilità sul catalogo e nell’esposizione insieme a tutte le opere ritenute d’interesse espressivo.

La mostra-evento è realizzata con il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Brera e il supporto di Cumulus, l'unica associazione a livello globale a occuparsi di educazione e ricerca nel campo dell'arte e del design.

La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 13 al 17 novembre, dalle ore 11.00 alle ore 21.00.