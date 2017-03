In occasione del Festival 5 Giornate - Milano: Cinque Giornate per la Nuova Musica lo spazio M4A-MADE4ART di Milano rende omaggio al grande Maestro Sylvano Bussotti, una delle più importanti figure del panorama artistico e musicale italiano e internazionale del Novecento. Sylvano Bussotti miniaturista, a cura di Sergio Armaroli, indaga il Bussotti artista visivo, presentando al pubblico una serie di disegni che offrono una vasta panoramica della sua produzione artistica: dai nudi degli anni Quaranta, chine su carta inedite, alle composizioni astratte del decennio successivo, fino alla serie dei Grandi Numeri, tecniche miste su carta dove la componente visiva può essere letta dal musicista come una partitura. Pagine dove pensieri, schizzi, note e pentagrammi seguono un loro ordine visivo e musicale dalla forte componente poetica, frutto della straordinaria fantasia insita nell'animo del Maestro. Bussotti è artista eclettico e poliedrico: compositore, musicista, regista teatrale e cinematografico, attore, scenografo, costumista, romanziere, poeta ma anche abile e talentuoso pittore. Un'arte, quella della pittura, che Bussotti ha coltivato e portato avanti per tutto l'arco della sua vita, indagando generi e tematiche differenti, passando da una più spiccata figurazione a opere astratto-geometriche, fino a lavori dove disegno e partitura si fondono in un'unica immagine. Accompagna la mostra un catalogo della Collana di M4A-MADE4ART con testi a cura di Sergio Armaroli e Rocco Quaglia, disponibile in versione cartacea o scaricabile dal sito www.made4art.it. Un evento Expo in Città. Sylvano Bussotti, nato a Firenze il 1 ottobre 1931, inizia lo studio del violino e del pianoforte, armonia e il contrappunto in tenera età. Dal 1949 al 1956 approfondisce lo studio della composizione. A Parigi dal 1956 al 1958 frequenta Max Deutsch, incontra Pierre Boulez e Heinz-Klaus Metzger, che lo condurrà a Darmstadt, dove conosce John Cage. Inizia in Germania, nel 1958, l'attività pubblica con l'esecuzione delle sue musiche da parte del pianista David Tudor, seguita dalla presentazione a Parigi di brani eseguiti da Cathy Berberian sotto la direzione di Pierre Boulez. È stato direttore artistico del Teatro La Fenice di Venezia e del Festival Pucciniano di Torre del Lago. Ha insegnato storia del teatro musicale all'Accademia di Belle Arti a L'Aquila. Nel 1980 è stato docente di composizione e analisi alla Scuola di Musica di Fiesole, direttore della sezione Musica alla Biennale di Venezia dal 1987 al 1991. Dal 1965 l'aspetto fondamentale della sua attività è costituito da spettacoli di teatro musicale, sintesi della propria esperienza creativa realizzati nell'ambito del BUSSOTTIOPERABALLET, nome abbreviato in B.O.B. da lui fondato. Sylvano Bussotti è Accademico dell'Accademia Filarmonica Romana, Accademico di S. Cecilia, Cavaliere dell'ordine di Marck Twain, Cavaliere di Micky Mause, Cittadino Onorario della Città di Palermo Commandeur de l'Ordre des Artes e des Lettres dello Stato Francese. Premio presidente della Repubblica Italiana per l'anno 2014. SYILVANO BUSSOTTI MINIATURISTA A cura di Sergio Armaroli M4A - MADE4ART | Spazio, comunicazione e servizi per l'arte e la cultura di Vittorio Schieroni - Elena Amodeo Via Voghera 14 - ingresso da Via Cerano, 20144 Milano 16-30 marzo 2017 | Inaugurazione giovedì 16 marzo, ore 18.30 Orari di apertura: lunedì ore 15-19, dal martedì al venerdì ore 10-13/15-19 Sabato 18 e domenica 19 su appuntamento | Ingresso libero www.made4art.it, info@made4art.it, t. +39.02.39813872 Catalogo disponibile in sede e scaricabile gratuitamente dal sito di M4A-MADE4ART In collaborazione con Festival 5 Giornate - Milano: Cinque Giornate per la Nuova Musica www.centromusicacontemporanea.it