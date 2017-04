"T-Rex. Gli amici non si mangiano": il 3 maggio al Teatro Verdi

Mercoledì 3 maggio al Teatro Verdi si terrà T-Rex. Gli amici non si mangiano, lo spettacolo per bambini da 3 a 10 anni, proposto nell'ambito del Festival di teatro per ragazzi Segnali, dal 2 al 5 maggio presso: Teatro Verdi, Teatro Sala Fontana a Milano, spazi di Bì La fabbrica del Gioco e delle arti di Cormano (MI).

Il tirannosauro e la topolina Molly scoprono un sentimento che rende tutto possibile e gli permette di superare ogni paura: l'amicizia.