Al via la rassegna d'arte Tagad'off

Un week end interamente dedicato ai talenti under 35 del teatro con gli spettacoli delle sei compagnie finaliste di Tagad'Off, concorso di drammaturgia emergente giunto quest'anno alla sesta edizione. Da venerdì 23 a domenica 25 giugno andranno in scena al Piccolo Teatro Martesana di Cassina de' Pecchi (MI) i lavori degli artisti selezionati tramite bando dalla Residenza artistica Ilinxarium, organizzatrice del concorso. Tagad'Off, iniziativa realizzata con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, è un format ibrido tra concorso e festival con lo scopo di diffondere una cultura teatrale attenta ai linguaggi e alla creatività degli artisti più giovani. Non solo spettacoli: sabato 24 giugno dalle ore 15 è previsto in teatro il workshop "Social media storytelling per le performing arts" con il formatore Simone Pacini e il gruppo Fattiditeatro. Finalisti e programma La rassegna si apre venerdì 23 alle 20.30 con "Il contouring perfetto" della compagnia Domesticalchimia: storia di una giovane video blogger, ossessionata dalla sua stessa vita in rete, che finisce per alienarsi definitivamente dalla realtà quando comincia ad interessarsi ai Rettiliani e a vivere immersa nella conseguente paranoia. Alle 22 di venerdì la scena si sposta in Argentina, con lo spettacolo "Assenti per sempre" della compagnia Oyes: un giovane desaparecido e il suo carnefice, un militare, si raccontano al pubblico in un "monologo a due voci". Sabato 24, alle 20.30, in scena "Adulto" della compagnia Phoebe Zeitgeist, che racconta, ispirandosi ai testi finali di Pier Paolo Pasolini, Elsa Morante e Dario Bellezza, la parte interiore di ciascun adulto che si ostina a non crescere. L'omaggio ai grandi della letteratura prosegue con il secondo spettacolo: alle 22 sale sul palco la regina Gertrude dell'Amleto con "Si Stava Meglio #1 - La regina di Danimarca non deve morire" della compagnia Coperte Strette. Il primo spettacolo di domenica 25 alle ore 18 è "Nuovo Eden" di Jessica Leonello, il racconto di un risveglio dopo 15 anni di sonno per comprendere insieme al protagonista se siano i luoghi a cambiare le persone col tempo o viceversa. Chiude la rassegna il futuro prossimo in cui si svolgono le quattro storie ai limiti della distopìa messe in scena dalla compagnia Carolina Reaper con l'opera "L'indulgenza del latte". Il vincitore, che sarà comunicato sul sito web degli organizzatori lunedì 26, sarà scelto da una giuria tecnica: Nicolas Ceruti, direttore artistico della residenza multidisciplinare Ilinxarium, Simone Pacini di fattiditeatro, il critico teatrale Mario Bianchi e Michela Marelli, drammaturga e direttrice artistica di Teatro In-Folio. Per il primo classificato: un premio di 1500 €, 20 giorni nella Residenza artistica Ilinxarium per lavorare ad una nuova produzione, partecipazione al festival Ex-Posizioni, partecipazione al progetto di formazione e tutoring W.A.Y. Costi: singolo spettacolo 6€; 2 spettacoli 10€; 6 spettacoli 24€; workshop + spettacoli 24/25 giugno 15€ Per biglietti e prenotazioni: Associazione Culturale ILINX, 02 910 911 81, organizzazione@ilinx.org