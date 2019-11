Tahiti Tourisme inaugura la mostra fotografica gratuita “Frame of Tahiti” a Milano

Dall’8 al 12 novembre le bellezze de Le Isole di Tahiti arrivano a Milano con una mostra dedicata gratuita.

I colori, i volti, i paesaggi e gli incantevoli attimi regalati dalla natura, e catturati in scatti professionali, sono i protagonisti di una mostra fotografica aperta al pubblico organizzata da Tahiti Tourisme a Milano presso Dream Factory in Corso Garibaldi 117, da venerdì 8 a martedì 12 novembre, dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle ore 13:30 alle 18:30.



Frame Of Tahiti, questo il nome dell’esposizione, sarà aperta e gratuita per tutti i visitatori che vorranno entrare in contatto con l’essenza de Le Isole di Tahiti e lasciarsi ispirare dalle magiche atmosfere della destinazione, raccontate tramite gli scatti di alcuni digital influencer italiani – Mattia Bonavida, Ivan Corridori e Eleonora Rubaltelli – e della caporedattrice centrale della rivista Touring, Isabella Brega.

Ognuno degli autori ha approfondito, tramite l’obiettivo fotografico, un determinato aspetto delle isole, tra i particolarissimi visi tatuati degli abitanti del remoto arcipelago delle Marchesi, i loro coloratissimi costumi realizzati con materiali naturali ed esibiti durante le festività più importanti, attimi rubati di vita quotidiana; e ancora, i fenomeni naturali che regalano una luce e dei panorami del tutto unici e le delizie culinarie pronte a far gola a tutti i bongustai.

Gallery