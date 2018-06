Talent imago quadrolibro|icone profane | Ritratti di Angela Florio

L’artista Angela Florio di DecorAzione® e Cazzola Consulting, vi invitano giovedì 21 giugno dalle ore 18.00 in corso Italia 50 a Milano, alla inaugurazione della espo-sizione del nuovo allestimento artistico degli spazi lavorativi di Cazzola Consulting. Talent Immago è sinergia tra materia e disegno, tra innovazione e decoro nelle vedute, nei particolari architettonici, nelle mappe interiori, nelle geometrie, e nelle nuove prospettive, di foglie metallo unite al disegno

Saranno esposti i Quadrolibro, invenzione dell’artista, che nascono dalla necessità di trasportare l’arte ovunque. Ogni quadrolibro è richiudibile in poco spazio e tra-sportabile: si apre come un tappetto e si appende come un quadro.

Le icone profane, ispirate alle immagini sacre dipinte su foglia d’oro della cultura Bizzantina, con la tecnica che ne conserva la preziosa magia, che creano allo spettatore una ‘surrealista metafisica visione’ di prospettiva orientale e occidentale. I ritratti contemporanei, carta geografica dell’individuo, dove c’è la “fisionomia e caratteristica psicologica” insieme.

L’evento si svolgerà presso la sede degli uffici di Cazzola Consulting, in corso Italia 50, palazzo storico di Milano progettato nel 1922 dall’architetto Paolo Mezzanotte, dove ebbe la sua abitazione e studio.



Info Utili

L’allestimento sarà aperto al pubblico fino al 11 ottobre 2018, nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì (17.00 – 19.00) escluso il mese di agosto. LO

Opening: 21 giugno 2018 dalle ore 18.00

In mostra fino al: 11 ottobre 2018

Ingresso libero



Cazzola Consulting

Vanta 50 anni di esperienza, nel mondo della consulenza aziendale e nell’offerta di servizi personalizzati. E’ prima di tutto una squadra altamente qualificata, non una semplice azienda di consulenza, che crede fortemente nella divulgazione dell’arte arredando il suo spazio con materiale artistico d’autore.



Angela Florio

Veneziana d’origine, vive e lavora a Milano, dove nel 2000 fonda DecorAzione®.

Da sempre affascinata dall’influsso della 4°dimensione e ispirata dalle opere di Giorgio De Chirico e Hokusai, utilizza trasversalmente i materiali più attuali e moderni. Ogni progetto si trasforma a contatto con la luce, cambiando con il passare del tempo e acquisendo significati diversi. Le principali tecniche utilizzate quali foglie d’oro, lacche orientali e incisioni.