"Talenti sudamericani": dal 17 marzo al 2 aprile al MIC

Dal 17 marzo al 2 aprile al MIC verrà ospitata Talenti sudamericani, la rassegna cinematografica che omaggia le personalità che hanno contribuito a creare l'immaginario dell'America del Sud nel mondo: il poeta cileno Pablo Neruda, lo scrittore colombiano Gabriel Garcia Marquez, il rivoluzionario argentino Ernesto "Che" Guevara, il leader cubano Fidel Castro, "El Pibe de Oro" argentino Maradona, la cantante naturalizzata brasiliana Carmen Miranda, la pittrice messicana Frida Kahlo, ma anche il narcotrafficante colombiano Pablo Escobar e il terrorista venezuelano Carlos "El Chacal".

Di seguito il calendario delle proiezioni:

- Venerdì 17 marzo

17 Neruda, Pablo Larraín, Cile/Argentina/Francia/Spagna, 107’. Con Luis Gnecco, Gael García Bernal. La fuga di Pablo Neruda, braccato dal governo cileno, che lo porterà a diventare, oltre che poeta, anche un simbolo internazionale di libertà.

-Sabato 18 marzo

17 Banana Split, Busby Berkeley, USA, 1943, 103’, v.o.sott.it. Con Carmen Miranda, Alice Faye. Andy Mason, un playboy arruolato nell’esercito, inizia a corteggiare Eadie Allen, una showgirl, col falso nome di Casey. Partito per una missione nel Pacifico, al suo rientro Eadie scopre la vera identità dell’uomo.

-Domenica 19 marzo

17 Gabo – Il mondo di Garcia Marquez, Justin Webster, USA, 2015, 88'. Con Juan Gabriel Vásquez, Isidro Alvarez. Documentario che racconta la vita dello scrittore Gabriel Garcia Marquez, dall’infanzia di umili origini alla consacrazione come uno dei più grandi nomi della letteratura mondiale.

19 Comandante, Oliver Stone, USA/Sp., 2003, 99’, v.o.sott.it. Con Fidel Castro. Un ritratto inedito e intimo di Fidel Castro, un uomo ha segnato lo scenario politico internazionale. Stone partecipa al film, si mette in campo, crea un'intimità unica nel confronto con il leader cubano.

- Sabato 25 marzo

17 Maradona di Kusturica, Emir Kusturica, Sp./Fr., 2008, 90’, v.o.sott.it.. Con Diego Armando Maradona, Emir Kusturica. Documentario che il regista jugoslavo dedica al "Pibe de oro". Il film si sviluppa nei luoghi dove Maradona ha vissuto, che vengono rivisitati dall'ex calciatore argentino insieme al regista.

- Domenica 26 marzo

17:15 Gabo – Il mondo di Garcia Marquez, Justin Webster, USA, 2015, 88'. Con Juan Gabriel Vásquez, Isidro Alvarez. Replica

19 Frida, Julie Taymor, USA, 2002, 120’. Con Salma Hayek, Alfred Molina. Il film narra le vicende della vita della famosa pittrice messicana Frida Kahlo con particolare riferimento alla burrascosa relazione con il marito Diego Rivera e al circolo di amici e amanti frequentato dalla coppia.

- Martedì 28 marzo

17 Carlos – prima parte, Olivier Assayas, Francia/Germania, 100’. Con Edgar Ramirez, Alexander Scheer. Londra, 1973, dopo aver combattuto in Giordania per la causa palestinese Ramirez Sanchez comincia una serie di attacchi terroristici nella capitale britannica senza precedenti, per spostarsi poi in Francia.

- Mercoledì 29 marzo

15 Escobar Andrea Di Stefano, Francia, 2014, 120‘. Con Benicio Del Toro, Josh Hutcherson. La vera storia di Nick, giovane surfista che decide di far visita al fratello in Colombia. S'innamorerà perdutamente di una ragazza del posto, Maria, nipote del noto trafficante di droga Pablo Escobar.

17:15 Carlos – seconda parte Olivier Assayas, Francia/Germania, 100’. Con E. Ramirez, A. Scheer. Carlos e sei uomini si infiltrano nella sede dell'OPEC e prendono in ostaggio tutte le più alte cariche che si occupano dello scambio mondiale di petrolio in una delle operazione terroristiche più clamorose di sempre.

- Giovedì 30 marzo

17 Carlos – terza parte, Olivier Assayas, Francia/Germania, 107’. Con E. Ramirez, A. Scheer. Stanziato a Budapest, Carlos e il suo gruppo sono diventati l'organizzazione terroristica più temibile d';Europa, coinvolti tutte le più importanti operazioni di destabilizzazione geopolitica.

- Venerdì 31 marzo

15 Neruda, Pablo Larraín, Cile/Argentina/Francia/Spagna, 107’. Con Luis Gnecco, Gael García Bernal. Replica

17:30 Incontro con Martín Guevara, scrittore e nipote di Ernesto “Che” Guevara, che racconterà al pubblico la figura del guerrillero argentino prima di diventare il “Che” e parlerà della stretta relazione della sua vita con quella di Guevara. A seguire I diari della motocicletta, Walter Salles, USA, 2004, 126‘. Con Gael García Bernal, Rodrigo De la Serna. Basato sulle memorie di Che Guevara, la storia racconta della sua avventura e quella del suo amico Alberto Granado, durante l'attraversamento dell'America del Sud in motocicletta, nei primi anni '50.

- Sabato 1 aprile

17 Escobar, Andrea Di Stefano, Francia, 2014, 120‘. Con Benicio Del Toro, Josh Hutcherson. Replica.

- Domenica 2 aprile

17 Gabo – Il mondo di Garcia Marquez, Justin Webster, USA, 2015. Con Juan Gabriel Vásquez, Isidro Alvarez. Replica.