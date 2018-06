"Tango in galleria": giovedì 14 giugno si balla nel 'salotto di Milano'

Tango in galleria, l'evento di "baile social" dedicato ai tangheri, arriva in Galleria Vittorio Emanuele II, giovedì 14 giugno (dalle 22), in occasione della manifestazione OnDance, diretta da Roberto Bolle.

Una milonga aperta a tutti avrà per protagonisti i maestri e ballerini Laura Borromeo y Hernan Brusa (in foto). Attraverso l'iniziativa sarà possibile conoscere il Tango Argentino e le realtà milanesi che se ne occupano. Come scrivono gli organizzatori, si tratta di un ballo "intimo e condiviso, intenso e gioioso, ricco di regole e forme ben codificate ma con tanta fantasia interpretativa, accademico e 'di strada', in continua evoluzione".