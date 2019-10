Outsound e Giardino delle Culture NOW in collaborazione con Tang02, danno il via alla rassegna "Quattrosaltingiardino" con il primo evento: Tango in Giardino martedì 8 ottobre dalle 18 alle 24.

Una serata gratuita dedicata al tango, agli appassionati, ai curiosi e a chi vuole imparare. Una danza al chiaro di luna nel suggestivo scenario ai piedi delle celebri opere di Street Art della piazzetta de Il Giardino Delle Culture.



L'ingresso all'evento è gratuito, con registrazione obbligatoria su Eventbrite

(link a seguire)



Programma evento:

19:30 -20:45 Lezione gratuita di Tango Argentino con gli insegnanti di Tang02: per chi vuole muovere i primi passi o ripassare le basi.



21:00 – 00:00 DJ SET di Tango Argentino

Milonga aperta: per chi vuole danzare al chiaro di luna



Per tutto l’evento sarà allestito un bar esterno, con possibilità di fare aperitivo con simpatici box e sorseggiare birre e spritz.



Lezione e Milonga saranno tenute da TangoZeroDue A.S.D., una realtà dinamica e appassionata di Milano. Raccoglie oggi sei esploratori del tango: Camilla Curatolo, Marco Nodari, Marco Bomaduro, Giulia Bosio, Luciana Muzio e Carlo Feller. Un collettivo di ballerini, insegnanti e dj uniti dallo spirito di condivisione e ricerca in ogni ambito del Tango Argentino.

Le lezioni regolari di ballo di TangoZeroDue si svolgono a Spazio Lambrate il mercoledì ed il giovedì con livelli principiante ed intermedio. Una volta al mese hanno luogo le lezioni di tecnica con Camilla e Luciana. Durante l'anno vengono inoltre proposti seminari con artisti invitati.



Informazioni

Email outsoundartproduction@gmail.com



Come raggiungere

Il Giardino Delle Culture, via Emilio Morosini 8/ ang. via Bezzecca

Tram 9- 12-27, Bus 73,66,60,183

Fermate: P.za S. Maria del Suffragio / P.za 5 Giornate



TANGO IN GIARDINO L ᴇ̀ ᴜɴ ᴇᴠᴇɴᴛᴏ PLASTIC FREE

