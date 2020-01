Tanti - Prima mostra personale di Francesco Quadri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Francesco Quadri, giovane illustratore milanese, esporrà per la prima volta le sue opere, presso SAC, il nuovo Spazio Arte Contemporanea di Robecchetto con Induno (MI). I "Tanti", parola che da il nome alla mostra, rappresentano luoghi, contesti, situazioni in cui ad essere protagonista è la massa. All’interno di una folla, volendoli trovare, stanno innumerevoli protagonisti, ma la prima forma identitaria che emerge è la folla stessa. Il gruppo, la massa; può esaltare, può terrorizzare, ma comunque si impone sui singoli. Lì nasce il fascino che ha catturato l'artista e lo porta a raffigurare situazioni di questo tipo, contesti dove possono trovarsi a coesistere tante anime o cose, i “Tanti” per l’appunto. TANTI - mostra personale di Francesco Quadri Location: SAC - Spazio Arte Contemporanea Robecchetto con Induno, via Umberto I 108, ingresso da via Carducci 2 Tel 0331 1227674 Date: inaugurazione sabato 11 gennaio ore 16, in mostra fino a domenica 15 marzo Orari: da mercoledì a domenica, 14:30/19:30 Sito: www.spazioartecontemporanea.com Facebook: Spazio Arte Contemporanea Instagram: spazio_arte_contemporanea Curatrice: Nicoletta Candiani

