Tash Sultana in concerto: il 29 settembre al Fabrique

Tash Sultana si esibirà dal vivo per il pubblico del Fabrique sabato 29 settembre, in occasione del tour di supporto all'EP Notion, pubblicato dalla sua etichetta indipendente Lonely Lands Records.

La giovane musicista e cantautrice australiana è nota per il suo singolo Jungle del 2016, oltre che per la sua incredibile propensione a suonare strumenti diversi (chitarra, tromba, batteria e molti altri). Diversi i riconoscimenti ricevuti da Tash Sultana: la segnalazione di nella lista di NME tra i 100 artisti più interessanti del 2018, un posto nella Top 10 ARIA Chart e uno nella classifica iTunes. Ospite speciale della data al Fabrique sarà Pierce Brothers. I biglietti per il concerto saranno in vendita da mercoledì 14 Marzo, alle ore 10, su www.ticketone.it.