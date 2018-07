Taste the art- Street art in store @le trottoir alla Darsena

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Serata di inaugurazione aperta al pubblico Mercoledì 18 luglio | h.20.00 | Le Trottoir alla Darsena | Piazza XXIV Maggio 1 Milano Il celebre locale milanese tradizionalmente noto per i suoi eventi artistici ospiterà con una serie di eventi, il collettivo milanese Street Art in Store che ha scelto Le Trottoir come punto di riferimento per organizzare le esposizioni e gli incontri con gli artisti. La prima serata inaugurativa sarà il 18 luglio alle ore 20.00 con la partecipazione di Mate, Tawa, Fosk, Tosh, che uniti dalla passione per l’arte di strada si esibiranno in un live painting aperto al pubblico sulla bellissima Piazza XXIV Maggio, sede dello storico locale. Gli artisti che interverranno sono: Tawa, street artist che utilizza materiali di strada come strumenti per il suo lavoro innovativo: l’anatomic style; Mate, virtuoso della bomboletta spray, stupirà per la cura dei minimi dettagli con le sue magnifiche opere di iperrealismo figurativo; Fosk con i suoi graffiti wild style ripercorre la storia del lettering di strada dedicando particolare attenzione all’evoluzione della forma; Tosh, grazie alle sue “impressioni Pop” farà gridare le sue icone, demistificandole dal loro originario sapore retrò per ridare vita e leggerle sotto nuovi punti di vista. Street Art In Store è anche una Galleria d'Arte online unicamente dedicata a writers e street artist. E’ un brand che sviluppa idee e forme di comunicazione alternativa con graffiti e street art. E’ la forza propulsiva che punta tutto sui giovani artisti cresciuti per strada armati di bomboletta e ideali, a volte trasgressivi, per colorare il mondo. L’obiettivo del progetto Taste the Art con Le Trottoir à la Darsena è come sempre diffondere cultura, favorire i nuovi linguaggi dell’arte e dialogare con il pubblico internazionale della città di Milano. La mostra sarà aperta al pubblico, con ingresso libero fino al 30 luglio 2018 tutti i giorni a partire dalle h. 17.00 e sarà inaugurata mercoledì 18 luglio dalle ore 20.00.

Gallery