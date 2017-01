"Milano Tattoo Convention": dal 3 al 5 febbraio da MiCo

Dal 3 al 5 febbraio a MiCo si terrà Milano Tattoo Convention, la tre giorni con 350 tatuatori provenienti da tutto il mondo e una fitta agenda di spettacoli e intrattenimento.

In programma esibizioni di pole dance, premiazioni per categorie come "oriental" e "realistic", performance di ju jitsu, mostre e danze tribali. Tra le nazioni di provenienza degli artisti: Belgio, Costa Rica, Russia, Corea del Sud, USA, Singapore, Spagna.