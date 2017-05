Tau visual presenta la conferenza con Lorenza Bravetta per Stati generali della fotografia (Milano, 15 maggio 2017)

IN DUE PAROLE Cosa: una conferenza aperta al pubblico per comprendere meglio il progetto sulla fotografia italiana, voluto dal Ministero dei Beni Culturali. Chi: il Relatore sarà Lorenza Bravetta, consigliere del Ministro Dario Franceschini. Moderatore Roberto Tomesani, Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual Quando: lunedì 15 maggio 2017, ore 18:15 Dove: presso IED - Istituto Europeo di Design - via Amatore Sciesa, 4 - 20122 Milano Come partecipare: partecipazione aperta al pubblico e gratuita. Gradita la registrazione a www.incontriprofessionali.com/mibact.php NEL DETTAGLIO A seguito delle due prime giornate degli Stati generali della fotografia, decretati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, per avviare un momento di dibattito e di confronto con operatori e addetti ai lavori, siamo lieti di proporre un'occasione di incontro con Lorenza Bravetta, Consigliere del Ministro per la valorizzazione del patrimonio fotografico nazionale. La conferenza del 15 maggio 2017 è un'opportunità per conoscere direttamente strategie e sviluppi dell'ambizioso progetto ministeriale, con la possibilità di comprendere "dal vivo" in che modo e attraverso quali dinamiche l'operazione interesserà gli ambiti della fotografia italiana in tutte le sue espressioni e come i protagonisti della cultura e della professione fotografica potranno interfacciarsi con essa. Lorenza Bravetta e', da gennaio 2017, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Consigliere del Ministro Dario Franceschini per la valorizzazione del patrimonio fotografico nazionale, con il compito di approfondire tematiche legate alla tutela e alla promozione della fotografia italiana, in dialogo con altre esperienze internazionali. Il progetto: Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, ha decretato la costituzione di una Cabina di regia per la fotografia, al fine di tutelare, valorizzare e diffondere la fotografia in Italia come patrimonio storico e linguaggio contemporaneo, strumento di memoria, di espressione e comprensione del reale, utile all'inclusione e all'accrescimento di una sensibilità critica autonoma da parte dei cittadini. Ulteriori dettagli e form per prenotare la partecipazione di persona alla conferenza: www.incontriprofessionali.com/mibact.php Nell'immagine Lorenza Bravetta in una fotografia di Andrea Guermani