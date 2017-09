Tavola rotonda del movimento forense sul tema "Sicurezza e legittima difesa"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il Movimento forense - Sezione di Milano, nell’ambito delle iniziative annuali di formazione, organizza la Tavola Rotonda “SICUREZZA E LEGITTIMA DIFESA”, con l'intervento anche del Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni. L’incontro, aperto agli avvocati, nonché a cittadini, giornalisti e rappresentanti delle Istituzioni, ha lo scopo di analizzare la legislazione vigente, sotto vari profili del diritto e della deontologia, con l’illustrazione di casi concreti e l’esame delle autorizzazioni di p.s. necessarie, in particolare per il rilascio delle licenze di porto d'arma per difesa personale. La trattazione sarà arricchita dalle opinioni degli esponenti politici invitati e, infine, ci sarà una breve esposizione sul diritto all'oblio e sul rapporto, spesso complesso, tra avvocati, assistiti e media. Si tratta di questioni molto dibattute, soprattutto a seguito di noti fatti di cronaca, che hanno coinvolto l’opinione pubblica. Interverranno come relatori: - Roberto Maroni, Presidente della Regione Lombardia; - Antonino La Lumia, Avvocato, Presidente del Movimento Forense - Sezione Milano; - Alessandro Alfieri, Segretario Regionale PD Lombardia; - Ruben Razzante, Professore di diritto dell'Informazione all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milan; - Fabio Roia, Presidente Sezione Misure di prevenzione - Tribunale di Milano; - Beatrice Zammit, Avvocato amministrativa, associata Movimento Forense - Milano. Introdurrà i temi del dibattito, moderando l’incontro, l’avv. Maria Furfaro del Foro di Milano. Sarà dato ampio spazio al confronto con i partecipanti su casi concreti e orientamenti giurisprudenziali più recenti.