Tavola rotonda movimento forense Milano - Informazione 3.0: diritti e nuove tecnologie

Il Movimento Forense, sezione di Milano, organizza la Tavola Rotonda dal titolo "L'INFORMAZIONE 3.0: DIRITTI E NUOVE TECNOLOGIE.Tutela della privacy, diritto all'oblio, diritto di cronaca e profili di diffamazione, OBBLIGHI DEONTOLOGICI DELL'AVVOCATO NEI RAPPORTI CON LA STAMPA", che si terrà presso l'Aula Magna dell'Istituto Zaccaria, in via della Commenda n. 5, Milano, con inizio alle ore 14.30. L'incontro, aperto a praticanti e avvocati, nonché a cittadini e rappresentanti delle Istituzioni, si pone l'obiettivo di analizzare i temi attualissimi dei diritti della personalità nel contesto delle nuove forme di comunicazione, in particolare internet. Si tratta di questioni molto dibattute, soprattutto a seguito di noti fatti di cronaca, che hanno coinvolto l'opinione pubblica. Di particolare interesse si rivelerà anche il profilo deontologico attinente ai rapporti che l'avvocato tiene con la stampa, qualora si trovi a difendere clienti nell'ambito di casi di interesse pubblico o, comunque, oggetto di cronaca da parte dei mass media. Nel corso dell'evento, saranno illustrati inoltre i numerosi aspetti che frequentemente possono coinvolgere elementi di etica professionale. Interverranno autorevoli relatori in materia: Michele Calantropo, avvocato penalista del Foro di Palermo, attualmente impegnato in un processo di particolare interesse mediatico; Peter Gomez, giornalista e direttore de ilfattoquotidiano.it; Antonino La Lumia, avvocato civilista del Foro di Milano, con pluriennale esperienza nelle cause in materia di diffamazione a mezzo stampa; Vinicio Nardo, avvocato penalista del Foro di Milano e Consigliere COA; Ruben Razzante, docente dell'Università Cattolica di Milano e autore del "Manuale di Diritto dell'Informazione e della Comunicazione". Introdurrà i temi del dibattito, moderando l'incontro, l'avv. Maria Furfaro del Foro di Milano. Sarà dato ampio spazio al confronto con i partecipanti su casi concreti e orientamenti giurisprudenziali più recenti.