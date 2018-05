Taxi Blues, aperianniversario: un anno in via Brembo

Lo storico locale milanese festeggia un anno nella nuova location accanto alla Fondazione Prada con uno speciale aperitivo con musica dal vivo e a seguire una serata col cantautore AGOSTINO CELTI.

VENERDI' 15 GIUGNO 2018

Taxi Blues, via Brembo, 23 - Milano

h.19:00 – Happy hour con musica dal vivo / h.21:30 – Agostino Celti “Recital”

Fondato nel 1992 in viale Bligny accanto all’Università Bocconi il Taxi Blues, celebre locale milanese ispirato all’omonimo film russo vincitore di un premio a Cannes e gestito da Enzo Todisco ha riaperto i battenti lo scorso anno a sud di Milano poco distante dalla Fondazione Prada: «In vista di una generale riqualificazione che sta interessando la zona circostante l’ex Scalo Romana abbiamo deciso di abbandonare la vecchia sede e trasferirci qui, continuando a riproporre per i nostri affezionati clienti e nuovi avventori i nostri intramontabili ingredienti: buon cibo, ottimi cocktail e drink soprattutto per l’aperitivo e naturalmente una sempre più ricercata musica di qualità». Forte della propria nomea, nella nuova location di 600 mq contraddistinta dall’originale estetica e arredo che da sempre ha caratterizzato il locale, dal giardino verticale ai curati dettagli di design in sala tra retrò e modernariato, il prossimo venerdì 15 giugno il Taxi Blues festeggerà un anno di insediamento in via Brembo con uno speciale ‘Aperianniversario’ accompagnato da musica dal vivo e a seguire un concerto del musicista Agostino Celti, attualmente in tour per presentare i brani del nuovo album in lavorazione, tra atmosfere pop e jazz secondo la tradizione della canzone d’autore.

Cantautore, pianista, compositore e arrangiatore per il cinema e il teatro oltreché insegnante di canto moderno, Celti nasce a Milano nel 1959, comincia a scrivere canzoni dall’età di 17 anni, vince nel 1988 il Premio Rino Gaetano per la tematica Nonsense e da oltre quarant’anni si esibisce, anche come interprete, dividendo i palchi italiani insieme a molti dei più importanti protagonisti del nostro cantautorato tra i quali Fabio Concato, Gino Paoli, Amedeo Minghi, Biagio Antonacci, Elio & le storie tese e la PFM, solo per citarne alcuni. «La stagione 2017/2018 segna quarant’anni di attività e per questo anniversario ho deciso di “regalarmi un album serio”: dopo aver composto e cantato canzoni pop, rock, blues e soul più fedeli al temperamento degli anni passati, sono approdato ad atmosfere più morbide e timbriche jazzate che ho scoperto, in questa fase di carriera, più affini al mio modo di scrivere e di cantare, in accordo a come, a quasi 60 anni, prendo la vita con più distacco e ironia» spiega Celti. Reduce dalla data dello scorso 13 aprile al Teatro Santuccio di Varese accompagnato da ospiti come Nadio Marenco alla fisarmonica e Valerio Scrignoli alla chitarra, anche per la serata in omaggio al Taxi Blues presenterà in anteprima nel suo concerto “Recital” alcune tracce del nuovo disco, storie d’amore ironiche e passionali, ricordi lontani e ballate dolceamare insieme a “classici” come L’Asino e la luna, composta nel 2014 in occasione del “Simposio Internazionale d'Arte” in collaborazione con la Fondazione Emilia Bosis di Bergamo, Come te lo devo dire il brano scritto per Mina e contenuto nell’album Bau (2006) ed Elastico, divertente singolo dal ritmo latino nato da un gioco di parole.