Il Team Exeed protagonista alla Milano Games Week

Il mondo degli Esports è in costante ascesa e in Italia rappresenta una realtà consolidata con un seguito molto ampio. E proprio in questo contesto si inserisce Exeed, il primo team italiano di Esports che vanta la più grande fan base digitale del nostro Paese. Nato da un anno e mezzo, Exeed raccoglie al suo interno già decine di giocatori che competono in diverse discipline quali Fortnite, Fifa19, Apex Legends, Tekken7 e Hearthstone, e rappresentano l’Italia nei grandi eventi internazionali da Las Vegas alla Corea del Sud.

Non a caso quindi gli Esports ed Exeed saranno grandissimi protagonisti alla Milano Games Week, la più importante manifestazione italiana dedicata al mondo dei videogiochi che si terrà dal 27 al 29 settembre, e dove protagonista sarà l’esclusiva e scenografica “Adidas Esports Arena”. Alla Fiera di Rho, Exeed ha in programma importanti iniziative e novità: dall’annuncio di nuovi giocatori all’interno dei propri team (venerdì 27 settembre), a nuove partnership e partecipazioni a tornei come il “Play like a bomber” di Gillette (sabato 28), passando per provini per reclutare nuovi talenti dei videogiochi (domenica 29). Nel corso di tutti e tre i giorni lo stand di Exeed, unico team italiano ad essere presente con uno spazio alla Milano Games Week, sarà un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti e gli appassionati di Esports, dove graviteranno i più importanti protagonisti della scena italiana ed internazionale.

Si chiamano Rekins, Hollywood, Ragez, Turna, Skannella…Ragazzi giovani, ragazzi come tanti, che hanno fatto della propria passione ormai un lavoro, con importanti premi in denaro nelle manifestazioni più prestigiose, e ingaggi da veri e propri top player. Agli allenamenti davanti al computer, si alternano sessioni di training mentale e di esercizio fisico, in quella “Gaming Room” che ormai rappresenta la concezione moderna e avveniristica di palestra del futuro. Nella sede Exeed di Viale Monza a Milano, seguiti da veri e propri allenatori e direttori tecnici, si preparano così a sfidare i competitor di tutto il mondo, e spesso a ottenere anche grandi risultati.

“Ad oggi Exeed conta un bacino di follower superiore al milione e mezzo, risultando primi per distacco tra i team italiani”, dichiara Federico Brambilla, CEO & Co-Founder di Exeed, per continuare: “Durante tutta la Milano Games Week, saremo sempre presenti con annunci e iniziative, cercando di aprire il mondo degli Esports al pubblico e consolidando ancora di più il rapporto con tutti i fan”. Il fatturato del fenomeno Esports a livello globale si appresta a superare il miliardo di dollari, in così rapida ascesa che il CIO ne sta valutando seriamente l’ingresso alle Olimpiadi. Da domani a Milano, appassionati e addetti ai lavori avranno la grande possibilità di entrare a contatto con questo nuovo mondo in continua espansione, che rappresenta senza dubbio lo sport del futuro, e scoprire in prima persona chi sono i grandi protagonisti. Una vera e propria invasione degli Esports in città, un evento non solo sportivo ma anche sociale: appuntamento allo stand Exeed a Rho Fiera.