Teatrinstrada 2017

SEMEION TEATRO in collaborazione con Comune di Settimo Milanese e Pro Loco Settimo

presenta

“TEATRINSTRADA”

9° Edizione



07 Settembre 2017 h 21.00 – VIGHIGNOLO Via Airaghi (Area mercato)

Nani Rossi/Mc Fois in

R4 – FUGA PER LA LIBERTA’

Due arditi agenti impegnati in una complicata missione: il trasferimento di un pericoloso criminale.

Riusciranno i nostri eroi nell’impresa?



08 Settembre 2017 h 21.00 – VILLAGGIO CAVOUR Via San Martino (Area mercato)

Eccentrici Dadarò in

OPERATIVI

Ci sono un tedesco, un americano e un italiano.

Sembra l’inizio di una barzelletta, ma questa sta è una storia vera.

Una storia senza tempo, come i suoi tre protagonisti.



09 Settembre 2017 h 21.00 – SEGURO Piazza Don Milani (Cortile Scuola)

Circo Improvviso in

PINDARICO

Un volo in bilico tra il reale e l’immaginario.

La storia si srotola tra sorprese e risate guidandoci in questo onirico, improbabile, meraviglioso viaggio.



10 Settembre 2017 dalle h 21.00 – SETTIMO Piazza Degli Eroi

Drago Bianco in

LUMI

Un Arlecchino di un altro mondo, giocoso e irriverente.

Insieme al fuoco, suo compagno di giochi, Lumi esce allo scoperto…

Silenzio...Che cominci la magia!



Piazza Degli Eroi (Cortile Comunale)

Duo Full House

ALTA CULTURA

Accomodatevi nel mondo dei pazzi coniugi- artisti Gaby ed Henry Camus!

Come tutti sanno gli opposti si attraggono: Gaby ama la precisione, henry l’improvvisazione; lei è stabile, lui è labile; lui suona divinamente mentre il canto di lei è un inferno...Insomma, si completano alla perfezione!!

Un mix originale di commedia visuale e verbale, combinata a tecniche di circo e musica il cui risultato è un autentico visual comedy d’autore!



INGRESSO GRATUITO

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso la Palestra Comunale di Via Grandi a Settimo Milanese.



Seguici sulla pagina www.facebook.com/teatrinstrada troverai il programma aggiornato del festival e altre importanti novità!

www.semeionteatro.it - info@semeionteatro.it