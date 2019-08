Semeion Teatro

in collaborazione con Comune di Settimo Milanese e Pro Loco Settimo

presenta

TEATRINSTRADA 2019

Undicesimo Festival di Teatro Circo a Settimo Milanese

06 - 07 Settembre 2019

Ingresso Gratuito



06 Settembre 2019 ore 21.00

Giardini Comunali di Via Grandi – di fronte alla Palestra –

THOMAS BLACKTHORNE

“BRAINLESS & PAINLESS”

Direttamente dalla Cornovaglia arriva a Settimo Milanese Mr. Thomas Blackthorne, uno straordinario fachiro detentore di 7 Guinnes Worl Record.

Preparatevi ad uno spettacolo divertente e scioccante, un esercizio di umana follia ai limiti dell'incredibile. Thomas inghiotte spade, cammina sulle lame e solleva incredibili pesi con la propria lingua. Un susseguirsi di esercizi di concentrazione oltre i limiti del dolore.

Spettacolo di Fachirismo.

Non adatto alle persone impressionabili o ai bambini facilmente suggestionabili.



06 Settembre 2019 Ore 21.45

Parco Urbano – Area Ex Campo Gescal –

COMPAGNIA SCATOLA ROSSA

“LUX: LOVE AND SHADOWS”

Equilibrismo, giocoleria, acrobatica aerea e recitazione scelgono come linguaggio espressivo il teatro delle ombre per una messa in scena originale.

Uno spettacolo di teatro circo che coinvolge e trasporta gli spettatori in una dimensione onirica piena di suggestioni: un mondo di forme e costumi, esseri umani capaci di trasformarsi e volare via verso dimensioni fiabesche che si creano e si dissolvono magicamente davanti agli occhi di chi ne è testimone...nulla ci garantisce che quanto esiste o accade nel mondo reale sia più vivo della realtà vissuta in un sogno!

Spettacolo di Equilibrismo, Giocoleria e Teatro d'Ombre





07 Settembre 2019 ore 21.00

Giardini Comunali di Via Grandi – di fronte alla Palestra –

DUO MASAWA

“V.O.G.O.T.”

Vista, olfatto, gusto, udito e tatto. I cinque sensi s’intrecciano dal primo momento in cui l’uomo scopre se stesso e il mondo che lo circonda e così s’intrecciano nello spettacolo V.o.g.o.t. la danza e l’acrobazia fino a non distinguere più l'una dall'altra.

Spettacolo di Mano a Mano, Acrobatica e Danza Contemporanea





07 Settembre 2019 Ore 21.45

Parco Urbano – Area Ex Campo Gescal –

CIRCO ZOE'

“NAUFRAGATA”

La necessità del movimento. Sapere che la nostra arte, come la nostra vita, si genera dal cambiamento, dal movimento perpetuo. Respiriamo quell’aria di soave leggerezza che ci conduce a voler ripartire esattamente dal punto di arrivo, perché non sia la fine, bensì ripartenza, parte viva di quel moto perpetuo che ci rende, oltre che esseri viventi, artisti che non cercano una terra ferma sulla quale approdare. Allora la nostra necessità è quella di raccontare il viaggio ed ogni volta, al posto di approdare e scendere, si riparte… e il naufragar mi è dolce in questo mar.

Spettacolo di Circo-Teatro.



6 - 7 Settembre 2019 dalle ore 19.00

Giardini Comunali di Via Grandi – davanti alla Palestra –

“L'ANGOLO DELLO STREET FOOD”

Gustosi piatti, imperdibili panini, testaroli al pesto, gnocco fritto e birre artigianali vi aspettano per rifocillarvi in attesa degli spettacoli serali.