Teatro d'estate - Corte dei miracoli

Il teatro Corte dei Miracoli (via Mortara 4, Milano), storico locale recentemente riaperto dall'associazione culturale La Taiga, va contro la tendenza dei teatri di chiudere con l'arrivo del caldo: questa estate la sua sfida è di proporre il Teatro d'Estate.

Il pubblico sarà invitato a godersi spettacoli e intrattenimento anche a luglio e ai nostri avventori estivi offriremo insieme al biglietto dei bei drink per ristorarli! http://www.latigredicarta.it/corte_dei_miracoli/2017/06/24/teatroestate/

Il calendario è molto vario, proprio come la natura eclettica e inclusiva di questo luogo, e va dall'improvvisazione alla prosa classica, dallo spettacolo-concerto all'idea di portare la filosofia a teatro (con un ciclo di spettacoli dall'antichità al Novecento che si chiama "Più cose in cielo e in terra"), dalla sperimentazione alla performance live.

L'evento clou della stagione sarà la performance dell'artista toscana Gioia Di Biagio, che accompagnerà, insieme a una mostra fotografica dal titolo "Come oro nelle crepe", la presentazione del nuovo numero La Tigre di Carta (n. 13, Lo Sgretolamento), la rivista che ha sede nel teatro. Gioia è un "kintsugi vivente": affetta dalla sindrome EDS, ha un corpo molto fragile, ma affronta la sua condizione riempiendo le sue cicatrici di oro, proprio come fa la tecnica tradizionale giapponese del kintsugi, che ripara le ceramiche spezzate dorando le giunture tra i pezzi.

https://www.facebook.com/events/1406294559449505/