Teatro Delfino: dal 5 ottobre "la divina commediola" di e con Giobbe Covatta

Giovedì 5 ottobre si apre la stagione del Teatro Delfino con La Divina Commediola, spettacolo scritto e interpretato da Giobbe Covatta prodotto da Mismaonda creazioni live.



Da sempre impegnato nel sociale, Giobbe Covatta con questo testo porta in scena una sua personale versione della Divina Commedia totalmente dedicata ai diritti dei minori: al di là del divertente commento del comico napoletano, si nascondono contenuti molto seri e a volte drammatici. Per Covatta portare all’attenzione del pubblico i modi più comuni con cui questi diritti vengono calpestati equivale a diffondere una cultura di rispetto, di pace e di eguaglianza per tutte le nuove generazioni.



La Divina Commediola apre una stagione ricca di appuntamenti che spaziano dalla prosa al varietà, dagli spettacoli comici a performance originali. Federico Zanandrea, direttore artistico del Teatro Delfino, conferma il suo impegno per offrire un cartellone con grandi nomi ma anche con giovani artisti e testi molto ricercati.