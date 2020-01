Teatro Delfino: parlami d'amore con Caldonazzo e Branchetti

Debutta al Teatro Delfino di Milano, dal 30 gennaio al 2 febbraio, l’emozionante spettacolo “PARLAMI D’AMORE” di Philippe Claudel, diretto da Francesco Branchetti e interpretato dallo stesso Branchetti con Nathalie Caldonazzo.

Le musiche originali sono di Pino Cangialosi e le scene di Alessandra Ricci.



Parlami d’amore racconta della vita di una coppia qualsiasi, lui un dirigente ambizioso in carriera, con tante mancanze come padre e marito e lei, una moglie e madre creativa che ha sacrificato la sua carriera ed i suoi sogni per amore del marito e della famiglia. Dopo anni di matrimonio una sera qualcosa si rompe e il passato ritorna.

Parlami d’amore indaga l’animo umano alla ricerca della verità. Una introspezione psicologica raccontata con ironia presente in tutto lo spettacolo. Fragilità, debolezze e, in alcuni momenti, candore, trovano spazio in un duetto di coppia a tratti terribile, ma sempre accompagnato da irresistibile humour.

Regia, scene e musiche restituiscono al testo la straordinaria capacità d'indagare l'animo umano e le tortuose relazioni che abbiamo con noi stessi e con gli altri: ansie, paure, malesseri, malinconie, dolori, solitudini si confondono in una danza che muta di ritmo ad ogni scambio di battute tra i protagonisti.