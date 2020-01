Teatro e canzoni senza tempo

Zêna Singers

e' una storica Band di Genova tra le più autorevoli e rappresentative del cantautorato composta da 6 musicisti a cui si associano 3 attori.

L’ obiettivo di ogni Concerto Live è quello di proporre al pubblico cultura e spettacolo, attraverso le canzoni scritte da grandi cantautori . Trattasi di un tributo ad autori della grandezza di Bindi, De Andrè, Endrigo, Fossati, Lauzi, New Trolls, Paoli, Tenco.

Nei concerti Live viene riproposto quel genere espressivo definito : “CANZONE/TEATRO”.

La sua struttura è costituita da un’alternanza di canzoni precedute dalla recitazione di parti inedite, conferendo al Teatro Canzone un carattere di assoluta originalità.

Elio Giuliani: Voce e Pianoforte

Angelo Simonini: Chitarra Elettrica

Luciano Minetti: Batteria

Luigi Picardi: Chitarra Elettrica

Monica Rossi:Tastiera, Percussioni e Voce

Paolo Picardi: Basso

Attori: Flavia Pareto, Andrea Tobia, Tanny Tacchi

