Teatro fondazione Cariplo: corso gratuito manovre disostruzione pediatriche sabato 2 febbraio

Buongiorno,



con la presente sono a segnalarVi questo importante evento, creato dall'associazione Salvagente di Monza (www.salvagenteitalia.org) sulle manovre di disostruzione pediatriche; l'evento si terrà presso il Teatro Fondazione Cariplo il prossimo 2 Febbraio alle ore 21:00. Sarà gratuito, chi vorrà potrà dare un'offerta libera, e ci sarà come ospite speciale Alice di "The Pozzoli Family".

Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile per riempire il teatro, circa 1.300 posti, e il tempo è davvero poco.

Si tratta di un evento importantissimo, anche alla luce dei 5 bambini morti in Italia negli ultimi 40 giorni, a causa di soffocamento!

Vi chiedo la cortesia di poterlo inserire nella pagina dei vostri eventi, questo il link: http://www.salvagenteitalia.org/event/evento-con-alice-mangione-the-pozzolis-family/?event_date=2019-02-02&fbclid=IwAR2sHV3RtD9AQkRKPf1ZtZnFyDZDw8AXCivqn6AgS9D_wB9z-xE17Qmm4c4



Vi ringrazio anticipatamente per la Vostra attenzione e colgo l'occasione per porgere distinti saluti.



Isidora Gallarato

Cell. 3894226289