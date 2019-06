Teatro giapponese e cerimonia del tè su una piattaforma galleggiante: l'evento

Una serata in puro stile nipponico sul magico palcoscenico flottante dei Bagni Misteriosi. Accadrà giovedì 4 luglio, quando il pubblico potrà assistere a due performance di Teatro Noh, " la più antica espressione del teatro giapponese", come scrivono gli organizzatori, e all'amatissimo rito della cerimonia del tè, che precederà entrambi gli spettacoli.

Sinossi

Ad essere raccontate saranno due diverse leggende: la prima sull'origine della danza Suruga, e la seconda sulla discesa di un angelo sulla spiaggia di Udo. La trama segue le vicende di un pescatore che, una notte, ritrova appeso ad un ramo il magico mantello di piume di una tennin (dea), uno spirito danzante. La tennin lo vede e rivuole il suo mantello, senza il quale non può risalire in cielo. Il pescatore, dopo una discussione, accetta di restituirglielo, a patto che lei danzi per lui. Lei accetta, mentre il coro spiega che la danza simboleggia il quotidiano mutare della luna. Alla fine della sua danza, la tennin scompare, come una montagna lentamente nascosta dalla nebbia.

L'evento, a cura di Change Performing Arts, vede sul palco, oltre a musicisti, Kazufusa Hosho, 20° Gran Maestro di Teatro Noh della Famiglia Hosho, una delle cinque scuole fondate a Nara nel XIV secolo.