Teatro Parenti, tutte le iniziative on-line (e gratuite) della settimana

Proseguono le iniziative on-line del Teatro Franco Parenti con la programmazione di materiali da visionare sulla playlist youtube #CasaParenti e la pubblicazione quotidiana delle pillole video di Andrée Ruth Shammah sulla sua pagina facebook dedicata.

Proseguono contemporaneamente i video racconti quotidiani di Andrée Ruth Shammah, in cui la regista lascia affiorare spontaneamente i suoi ricordi alternandoli a riflessioni sul teatro, sull’arte, la cultura e sul loro ruolo nella situazione drammatica che stiamo vivendo in queste settimane. Al centro degli ultimi episodi Carlo Cecchi, Rosa Di Lucia, Giorgio Strehler, Filippo Timi, Lino Guanciale, Eva Riccobono, Gianrico Tedeschi, Gaetano Sansone, Piero Mazzarella. Le pillole sono fruibili anche in forma di podcast sulla piattaforma spreaker.it.

- Giovedì 30 aprile, Gioele Dix racconta Wislawa Szymborska.

Gioele Dix propone sui social media appuntamenti letterari sotto forma di pillole video, interpretazioni inedite e personali delle pagine scritte più amate dall’artista, che non ha mai fatto mistero della sua grande passione per la letteratura. Questa pillola è dedicata alla poetessa polacca Wislawa Szymborska. Premio Nobel per la letteratura nel 1996, la Szymborska racconta il mondo attraverso la sua poesia: l'amore per le piccole cose, per la natura, per le coincidenze di ogni giorno. Le sue poesie, pur avendo un peso specifico enorme, appaiono semplici, dirette, fluide. L’autrice polacca è stata anche una dei tanti protagonisti ai Giovedix letterari, gli incontri di Gioele Dix al Teatro Franco Parenti, che per anni (a partire dal 2013), hanno rappresentato un appuntamento unico ed originale, affollato e accolto calorosamente dal pubblico.