Teatrooscar danzateatro partecipa all'iniziativa "Biglietto sospeso - insieme riapriremo"

L'Ente di formazione TEATROOSCAR DANZATEATRO, realtà milanese, che offre formazione e produzione di spettacoli di Danza e di Teatro, ha dato l’adesione al progetto "Biglietto sospeso – Insieme riapriremo", chiedendo alla sua platea di fare una piccola donazione acquistando un biglietto senza utilizzarlo. L’iniziativa è promossa da CulturaItaliae e da meetCULTURA, per sostenere il comparto culturale nel difficile momento di crisi. Biglietto sospeso è un normale biglietto di ingresso che non dà, però, accesso ad uno spettacolo oppure ad un Laboratorio ma l’importo, andrà a supporto dell’Ente e dei professionisti che vi lavorano per proseguire le attività una volta che l’emergenza sarà finita. Nello specifico, TeatroOscar DanzaTeatro propone, dunque, di supportare la Rassegna per bambini e ragazzi “L'Oscar per tutti” acquistando uno o più “biglietti sospesi” del valore di 15 euro come donazione. Precisando che per contributi uguali o superiori a 50 euro saranno riservati 2 ingressi per uno degli spettacoli o laboratori in calendario la prossima stagione. Se l’iniziativa fosse gradita, l’adesione sarà molto semplice: sufficiente collegarsi al sito http://www.meetcultura.it/biglietto-sospeso/ e cercare, tra le diverse realtà culturali il logo TeatroOscar DanzaTeatro, il relativo Iban ed effettuare la donazione diretta. Teatro Oscar DanzaTeatro Via Lattanzio 60/B Tel. 02 54.55.511 www.teatrooscardanzateatro.it info@teatrooscardanzateatro.it Qualche dettaglio “Biglietto sospeso-insieme riapriremo” Perché il biglietto sospeso? “Il rischio – spiegano le promotrici dell’iniziativa – è che ci si “dimentichi” di questi posti, che impauriti dalla folla, si decida di non entrarvi più, che si perda la pratica dello stare insieme. Acquistare il biglietto di ingresso significa anche riconoscere un valore a tutto il lavoro che sta dietro alle attività di produzione, valorizzazione culturale, tutela del patrimonio, organizzazione di festival e rassegne”. Tutte attività che Angela D’Arrigo, Arianna Errico e Valeria Curseri, le tre componenti del collettivo meetCULTURA, conoscono bene, occupandosi di progettazione culturale da diversi anni. Della rete di Biglietto Sospeso fanno parte circa 30 strutture da tutta Italia, l’Istituto Nazionale del Dramma Antico, il Teatro Franco Parenti di Milano, l’Archivio Storico Olivetti, il Teatro 3mestieri di Messina, l’Associazione ADM di Didattica Museale, il Museo di Arte contemporanea Castello di Rivoli al Museo del Violino e i Musei Civici di Cremona (citare anche altri a piacere). “Ha rilanciato una pratica virtuosa l’iniziativa #BigliettoSospeso – spiega Angelo Argento, Presidente di Cultura Italiae, partner del progetto – dal momento che molti dei nostri associati si sono incuriositi e stanno partecipando o rilanciando con ulteriori nuove proposte di fundraising. Fare rete in cultura è sempre più importante oggi, scambiare buone pratiche e riflessioni, condividere problemi e difficoltà e proporre soluzioni, in quello spirito di rispetto delle posizioni di tutti e inclusione che Cultura Italiae da sempre propone”. I promotori Biglietto sospeso è un’iniziativa promossa da CulturaItaliae e meetCULTURA, organizzazioni senza scopo di lucro, nell'ambito di Resilienza Italiae. Cultura Italiae www.culturaitaliae.it Cultura Italiae rappresenta lo sforzo congiunto di donne e uomini del mondo della cultura, dello sport, dell’innovazione, delle arti, dell’impresa e delle professioni per realizzare progetti concreti finalizzati a rappresentare al meglio l’Italia del merito e dell’eccellenza. Obiettivo di Cultura Italiae è sviluppare e diffondere un modello culturale, sostenibile e competitivo, in grado di favorire un cambiamento culturale nella collettività e nella pubblica amministrazione, governato dall’etica e dall’intelligenza progettuale. meetCULTURA www.meetcultura.it meetCULTURA è uno spazio di aggiornamento e approfondimento sui temi della progettazione, fundraising, management e comunicazione in ambito culturale; uno spazio di incontro e confronto dove sviluppare progetti culturali con strategie condivise ed efficaci che coinvolgano non solo il mondo delle istituzioni culturali, ma anche professionisti e aziende, per sviluppare un dialogo che sia il più possibile completo e proficuo. Anima del progetto tre professioniste della progettazione e comunicazione culturale, Angela D’Arrigo, Arianna Errico e Valeria Curseri. Teatro Oscar DanzaTeatro L’Ente di Formazione TeatroOscar DanzaTeatro è una realtà milanese che offre formazione e produzione di spettacoli di Danza e di Teatro. Nel corso della stagione 2019/2020 ha festeggiato il ventennale della fondazione della Scuola, con tanti traguardi raggiunti e la decima edizione della Rassegna teatrale “ L'Oscar per tutti” dedicata ai bambini e ragazzi. Nel percorso didattico, oltre ai regolari corsi delle diverse discipline, sono previsti anche corsi di Avviamento Professionale con la possibilità d’inserimento nelle produzioni della Compagnia. Inoltre nuove stimolanti collaborazioni con noti artisti teatrali e importanti figure della danza apriranno a nuove progettualità e innovative proposte. La scuola, nata nel 1999 sotto la direzione di Monica Cagnani, ha ricevuto nel 2009 il riconoscimento del valore del progetto educativo e dell'alta professionalità didattica con il conferimento dell'attestato di Civica Benemerenza "Ambrogino d'Oro".