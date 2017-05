Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

L'associazione Culturale G.O.S.T. con estremo piacere comunica che il progetto che è stato presentato al Comune di Bollate nell'ambito dell'iniziativa "Bilancio partecipativo Decidi Tu", dopo essere rientrato tra i primi 7 nella categoria cultura grazie ai voti raccolti, ha superato anche la fattibilità tecnica. Lunedì 15 maggio il nostro presidente Omar Mohamed e il nostro vicepresidente Alessandro Audino presso l'aula consiliare del Comune di Bollate hanno presentato il progetto ai cittadini. Durante la Giornata della Partecipazione (Domenica 28 Maggio 2017 dalle 9 alle 20) ogni cittadino potrà scegliere una proposta per ciascun tema. Invitiamo tutti a votare il progetto di cui la nostra associazione si è fatta promotrice. Di seguito i dettagli: TITOLO PROGETTO TEATROPOLIS - MERENDA A TEATRO DESCRIZIONE Forti dell'esperienza maturata in dodici anni di attività di Associazione e avendo affinato una particolare esperienza nell'organizzazione di rassegne teatrali, con questo progetto vogliamo far entrare nel quotidiano dei cittadini l'arte e la cultura attraverso spettacoli fruibili da bambini e ragazzi, portando quindi a teatro intere famiglie. OBIETTIVI •Aumentare e migliorare la qualità di vita dei concittadini e di chi usufruisce dei servizi di Bollate. •Rispondere al bisogno di socializzazione e partecipazione in una collettività dove ci si riconosce e ci si confronta. •Rendere accessibile anche ai meno abbienti, per tutte le fasce di età, la formazione teatrale e la fruizione a eventi e spettacoli sia teatrali che in senso più ampio. LUOGHI E AMBITI INTERESSATI DAL PROGETTO Per la realizzazione del progetto abbiamo individuato l'Auditorio Don Bosco di Cascina del Sole di Bollate (MI), la cui disponibilità va concordata con i proprietari. STRUTTURA DELL'INIZIATIVA L'idea alla base del progetto è quella di organizzare la nuova Rassegna Teatrale "MERENDA A TEATRO" dedicata alle famiglie e ai ragazzi dai 6 ai 13 anni. Da svolgere presso l'Auditorium Don Bosco. 4 appuntamenti nei mesi di ottobre, novembre, febbraio e marzo. Al termine dello spettacolo , ad ingresso gratuito, verrà offerta a tutti gli spettatori una sana merenda da consumare tutti insieme. GLI SPETTACOLI PREVISTI SONO •Ottobre 2017 La carica dei 101 •Novembre 2017 Il Piccolo principe •Febbraio 2018 Capitan Uncino •Marzo 2018 Simbad - Produzione GOST Il programma è ancora provvisorio e può subire variazioni