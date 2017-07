"MoonHooch - Technojazz Dance Party": il 1° agosto a Base, gratis

Martedì 1° agosto Base presenta Technojazz Dance Party, la serata che vede l'esibizione dei Moon Hooch.

Il trio, in arrivo direttamente da Brooklyn, NYC, è celebre per il suo mix unico di jazz e techno, in cui percussioni e sassofono si combinano con ritmi dance. L'obiettivo, come dichiarato dagli stessi componenti del gruppo, è creare dei party selvaggi. Lo stesso Iggy Pop li ha definiti "cool guys".