Il 29 settembre presentato al Museo della Scienza uno dei più grandi telescopi rifrattori al mondo

Venerdì 29 settembre, dopo un lungo lavoro di restauro a cura di ARASS - Brera, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia verrà presentato il Telescopio Schiaparelli, il telescopio rifrattore più grande che abbia mai operato in Italia e uno dei più grandi al mondo.

Lo strumento venne realizzato per volontà di Giovanni Virginio Schiaparelli, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Brera dal 1862 al 1900, grazie ai finanziamenti del Parlamento italiano. Tra il 1886 e il 1890 fu utilizzato per per approfondire gli studi su Marte, già avviati dall'astronomo qualche anno prima, con scoperte che segnarono un punto di svolta nella conoscenza del Pianeta Rosso.

Il Telescopio Schiaparelli presenta una lente obiettiva di diametro pari a 49 centimetri (oggi non più presente), una lunghezza focale di 7 metri e una colonna di supporto alta circa 5 metri. Il suo peso totale si aggira intorno alle 7 tonnellate.

L'iniziativa, aperta al pubblico e ad accesso gratuito, si inserisce nell'ambito della manifestazione Meet Me Tonight - La notte dei ricercatori.