Telethon e Aspria scendono in campo insieme per affrontare e vincere la partita più importante: quella della solidarietà

Aspria Harbour Club, esclusivo Country Club in zona San Siro, ospita anche quest’anno il torneo solidale in favore di Telethon: sabato 30 Novembre, dalle ore 13.45 alle 19.00 va in scena il Telethon Tennis Day - Aspria Charity Tournament alla sua ottava edizione. Novantasei giocatori, quarantotto pro, otto squadre che si sfideranno in partite di doppio di professionisti e amatori sui prestigiosi campi dell’Harbour Club per sostenere la ricerca di Telethon. Ogni incontro ha una durata di 30’ e ad aggiudicarsi il torneo è il team con la miglior differenza tra games vinti e games subiti. Nessuna eliminazione dunque, perché l’unica cosa che conta nel Charity Tournament è partecipare. È prevista la partecipazione anche i volti noti del panorama italiano, come: Massimiliano Allegri, Stefano Meloccaro, Dalila Setti, Clarence Seedorf, Paolo Maldini, Nicola Amoruso, Mark Iuliano, Antonio Cabrini, Giuliano Giannichedda, Fabio Galante, Stefano Pescosolido. Il ricavato sarà interamente devoluto a favore di "Come a casa" di Fondazione Telethon, un progetto di accoglienza per chi arriva in Italia presso l'Istituto San Raffaele Telethon di Milano per sottoporsi al trattamento di terapia genica, per curare malattie come l'ADA-SCID. L'assistenza e l'accoglienza del paziente in loco da parte del team “Come a casa” di Fondazione Telethon garantiscono alla famiglia di