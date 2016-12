Temper Trap in concerto: il 5 febbraio al Magnolia

I Temper Trap suoneranno al Circolo Arci Magnolia il 5 febbraio 2017.

Nati nel 2005 gli australiani Temper Trap arrivano al successo nel 2009 con Sweet Disposition, brano contenuto nell'album di esordio Conditions. Per il concerto del 5 febbraio in scaletta pezzi del loro ultimo lavoro Thick As Thieves.