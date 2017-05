"Tempesta 6 +": il 4 maggio al Teatro Verdi

Giovedì 4 maggio 2017 al Teatro Verdi andrà in scena Tempesta 6 +, lo spettacolo per bambini dai 7 anni, proposto nell'ambito del Festival di teatro per ragazzi Segnali, dal 2 al 5 maggio presso: Teatro Verdi, Teatro Sala Fontana a Milano, spazi di Bì La fabbrica del Gioco e delle arti di Cormano (MI).

La Tempesta di Shakespeare viene proposta ai più giovani sotto forma di messinscena dal sapore poetico e dalle atmosfere sognanti. I veri supereroi non puniscono i cattivi ma li "tempestano" fino a farli pentire: solo così si può accogliere il bene.