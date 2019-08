I Temples in concerto al Magnolia. Orari e biglietti

Domenica 24 novembre al Magnolia arrivano i Temples, il trio inglese definito da Noel Gallagher (Oasis) e Johnny Marr (The Smiths) come “la migliore band del Regno Unito degli ultimi tempi”.

La band

Dopo il successo di “Sun Structures”, il debut album del 2014 nominato “Album Of The Year” da Rough Trade, e l’acclamato secondo lavoro, “Volcano”, pubblicato a marzo 2017 via Heavenly Records, i Temples fanno ritorno sulla scena musicale con “Hot Motion”.

Una raccolta brillante e ingegnosa: i brani, propulsivi e immediati, rivelano un'enorme profondità d’idee ed energia. "C'è qualcosa di più primitivo in questo disco", suggerisce Walmsley. "Non volevamo complicare le cose. Volevamo che avesse un aspetto più robusto e si concentrasse maggiormente sulle chitarre". Anche dal punto di vista lirico, in questo disco i Temples abbracciano sentimenti "più puri e primitivi".

Pur conservando il loro istinto, la band ha creato per questo album un nuovo sound. "Hot Motion è il pezzo forte", dichiara Walmsley. "È stata una delle prime canzoni che abbiamo scritto per il disco e sembrava che avesse tutti i segni e l'ispirazione che volevamo che avesse l'intero disco".

Biglietti

I biglietti sono disponibili on-line.