Torna "Tempo delle Donne": dall'8 al 10 settembre spettacoli, musica e incontri con Ligabue, Piero Angela, Cracco e molti altri

Dall'8 al 10 settembre alla Triennale di Milano torna Il Tempo delle Donne, la manifestazione a cura di Corriere della Sera che promuove arte, formazione e cultura permettendo al pubblico di incotrare personaggi dal mondo della scrittura, della musica e dello sport in conversazioni, spettacoli e momenti di fitness.

Il tema di quest'anno, Uomini – I segni del cambiamento, verrà declinato in molte versioni e vedrà partecipare personaggi come: Edoardo Boncinelli (8 settembre, ore 12, ingresso libero fino a esaurimento), Giovanni Allevi (8 settembre, ore 12), Flavio Briatore (8 settembre, ore 13), Carlo Cracco (8 settembre, ore 15:30, ingresso libero fino a esaurimento), Piero Angela (8 settembre, ore 16:30, ingresso libero fino a esaurimento), Mara Maionchi (9 settembre, ore 15, ingresso libero fino a esaurimento), Ferruccio de Bortoli (9 settembre, ore 18, ingresso libero fino a esaurimento), Pietrangelo Buttafuoco (10 settembre, ore 13, ingresso libero fino a esaurimento) e Luciano Ligabue (10 settembre, ore 15, ingresso libero fino a esaurimento). Per il programma completo: iltempodelledonne.corriere.it.