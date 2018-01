"Tempo di libri": dall'8 al 12 marzo il 'paradiso dei lettori' arriva a Fiera Milano City

Tempo di libri, la manifestazione organizzata da La Fabbrica del Libro e dedicata alla lettura, arriva a Fiera Milano City, per la sua seconda edizione, dall'8 al 12 marzo 2018.

Nel corso delle cinque giornate di Tempo di libri verranno presentati altrettanti temi: donne, l'8 marzo, vedrà protagonisti i personaggi femminili e le scrittrici; ribelline, il 9 marzo, celebrerà i cambiamenti politici e sociali che il '68 portò con sé; Milano, il 10 marzo, presenterà testi in prosa e versi sulla città; libri e immagini, l'11 marzo, sarà incentrato sulla relazione tra testo e illustrazioni, con la proposta di libri d'arte e graphic novel; mondo digitale, il 12 marzo, parlerà di rivoluzione tecnologica e virtualità in rapporto alla narrazione.

Lo spazio Tempo di Libri A tavola, inoltre, tornerà a presentare il meglio del mondo della cucina e delle pubblicazioni enogastronomiche. In programma oltre 50 showcooking al giorno, laboratori di cucina guidati da chef ed esperti di settore, degustazioni e dimostrazioni pratiche.

Novità di questa edizione sarà invece Bar Sport, un progetto dedicato al rapporto tra sport e narrazione, con uno spazio espositivo, eventi e presentazioni. Da Gutenberg a Zuckerberg, infine, è il nome dell’area di Tempo di Libri 2018 che sarà consacrata al digitale.