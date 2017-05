Tempo pittore. emozioni, spazio, infinito

Presentazione di Tempo Pittore il nuovo libro di Giuseppe Selvaggi. Saluti: Amos Nannini, Presidente Società Umanitaria Giorgio Papa, Amministratore delegato BPB Stefano Dambruosio, Magistrato, Questore Camera dei Deputati Modera: Agostino Picicco, giornalista e scrittore. Conversano con l'autore: Camillo de Milato, Presidente Associazione regionale pugliesi Angelo Maria Perrino, Direttore di Affari Italiani Giovanna Mavellia, Segretario generale ConfCommercio Lombardia Letture a cura degli attori della Compagnia teatrale ora in scena. abstract Il tempo smorza le tinte forti e attiva una patina di mistero sulla tela pittorica. Non così nell'esistenza e nella scrittura di Giuseppe Selvaggi, pendolare con il cuore e con la mente fra la terra d'origine (la Puglia) e quella d'adozione (la Lombardia). La maturità umana e la lettura esistenziale di cui è capace, favoriscono i toni della riflessione e la delicatezza del verso poetico che costella le pagine di questo libro; l'attaccamento alla vita e l'immersione negli eventi ripropongono le tinte accese e la robustezza del linguaggio in prosa che introduce le liriche. Ascolta il vento e veleggia nei sentimenti l'Autore, in moto perpetuo fra i balconi e i sottani, le nebbie e i cieli tersi, le partenze e gli arrivi, la contemplazione del paesaggio e le voci pressanti della metropoli. Estatico e materico, impalpabile e sanguigno, poeta e scrittore, pittore e scultore, cultore delle radici nella liquidità odierna.