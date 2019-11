Tenoha, arriva una speciale degustazione di sake insieme ad un esperto sommelier

Da venerdì 8 a domenica 10 novembre presso Tenoha si terrà una speciale degustazione di sake. Questa bevanda, senza dubbio la più conosciuta di tutto il Giappone, ha origini antichissime ed è ottenuta da un particolare processo di fermentazione del riso.

Un esperto sommelier alla guida

In occasione della "Milano Sake Challenge", che si terrà l’11 novembre, Tenoha Milano propone un evento speciale - durante tutto il weekend - all’interno dello spazio co- working &|WORK. Tre imperdibili serate con tema a sorpresa, dove i partecipanti insieme al classico aperitivo con buffet, avranno la possibilità di degustare i sake, attraverso la guida di un esperto sommelier che proporrà abbinamenti dal gusto unico e innovativo per far conoscere, anche ai meno esperti, gli aromi e le varie intensità di questa particolare bevanda.