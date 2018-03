Terra in evoluzione - La terra è un luogo cosmico

Arte: lo scultore Martin Gerull protagonista a Milano

Mostra personale dello scultore tedesco alla Hernandez Art Gallery di via Copernico 8

Dal 19 marzo al 12 aprile Circa 30 opere che racconto la filosofia di Martin Gerull



Milano, marzo 2018 – Lo scultore tedesco milanese d’adozione, Martin Gerull, protagonista alla Hernandez Art Gallery.

Dal 19 marzo fino al 12 aprile 2018 la Hernandez Art Gallery di via Copernico 8, di Consuelo Hernandez, ospita una selezione di sculture di questo artista, classe 1957, innamorato dei materiali classici della scultura tradizionale, dal bronzo alla pietra, passando per il legno ma anche argilla gesso e cemento.



Artista poliedrico, impegnato anche sul fronte pittorico e della fotografica che si intrecciano spesso con la sua attività di scultore, Gerull porta alla Hernandez Art Gallery una selezione di circa 30 opere tra scultura, opere su tela e composizioni materiche sul tema della terra come luogo cosmico.



Biografia essenziale

Martin Gerull (1957) è nato e cresciuto a Niedersachen (Germania). Terminata la scuola di formazione come fotografo, dall’ 82 all’87 frequenta l’accademia artistica antroposofica Alanus ad Alfter nella città di Bonn. Dall’88 vive e lavora a Milano. E’ socio ordinario della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente Milano.



La mostra rimarrà aperta fino al 12 aprile 2018 con i seguenti orari:

lun 10.00-16.00 - mart/ven 10.00-19.00 - sab/dom su appuntamento



per info:

hernandezartgallery@gmail.com

02 67490252

Gallery