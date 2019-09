'Terra matta': a settembre al Teatro Fontana

Si chiama 'Terra Matta' ed è lo spettacolo che dal 12 al 15 settembre andrà in scena al Teatro Fontana.

"Nella suggestiva cornice dei chiostri Bramanteschi adiacenti al teatro, en plein air - scrivono gli organizzatori - l’attore Rosario Lisma farà conoscere al pubblico la singolare storia di Vincenzo Rabito, bracciante siciliano semi-analfabeta che per anni, chiuso a chiave nella sua stanza, senza dare spiegazioni a nessuno, ha digitato su una vecchia Olivetti la sua storia. Ne è venuto fuori un romanzo storico e di formazione sul nostro paese nel ‘900, ma visto dal gradino più basso".

La storia narrata, messa insieme nel corso di 80 anni e poi rimasta in un cassetto per altri 15, era contenuta in un manoscritto con un punto e virgola dopo ogni parola. Oltre mille fittissime pagine scritte - o meglio parlate - in un siciliano secco. Una vita che attraversa le due guerre, il fascismo, l’emigrazione e la quotidianità in Sicilia tra brigantaggio, contrabbando e povertà endemica. Tutto il ‘900 in una storia cinica, poetica e tragicomica venuta alla luce grazie al figlio Giovanni che, molti anni dopo la morte del padre, invia il manoscritto al Premio Pieve S. Stefano dell’Archivio Diaristico Nazionale. Ad accompagnare la lettura, nonché alcune canzoni popolari, la chitarra di Gipo Gurrado.