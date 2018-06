"Terraforma": dal 29 giugno al 1° luglio musica da tutto il mondo a Villa Arconati

Terraforma - il festival internazionale di musica dedicato alla sperimentazione artistica e alla sostenibilità ambientale - torna nella cornice di Villa Arconati venerdì 29, sabato 30 giugno e domenica 1° luglio.

La line up dell'iniziativa include: l'artista techno di Detroit Jeff Mills, il maestro dell'elettronica di Glasgow Lanark Artefax, la deejay in arrivo dal Giappone Powder, il misterioso progetto canadese Plo Man e i berlinesi Byetone e Konrad Sprenger. In programma oltre alla musica incontri, laboratori e un'area bimbi.

La manifestazione, organizzata da Fondazione Augusto Rancilio in collaborazione con Threes, prevede anche l'apertura al pubblico del labirinto della villa, che verrà inaugurato dopo il progetto di piantumazione a cura dello studio di architettura Fosbury, per riprodurre l'antica area verde settecentesca.