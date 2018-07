Il cast del Terzo Segreto di Satira in sala con la proiezione del film "Si muore tutti democristiani"

Martedì 10 luglio alle ore 21 il collettivo de "Il Terzo Segreto di Satira" porta in sala la sua comicità con il film Si muore tutti democristiani, presso l'Area Metropolis a Paderno Dugnano.



La commedia, che rappresenta il debutto sul grande schermo del collettivo di autori e videomaker esploso grazie a Youtube, è una riflessione ironica ma inesorabile sul compromesso, sui valori personali e sul duro scontro con la realtà. Nel film appaiono, in fugaci camei, giornalisti come Lilli Gruber e Andrea Scanzi.

Ingresso intero € 8,50; ridotto con Cinetessera € 6,50 comprensivo di bicchiere di birra prima del film.