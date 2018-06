Il Terzo Segreto di Satira dal vivo: il 17 luglio da Mare Culturale Urbano

La satira contemporanea, rassegna di quattro incontri con i protagonisti della satira italiana, torna martedì 17 luglio con Il Terzo Segreto di Satira.

Nel 2008 i milanesi Pietro Belfiore, Davide Bonacina e Davide Rossi, il mantovano Andrea Faventi ed il comasco-svizzero Andrea Mazzarella si conoscono presso le Scuole Civiche di Cinema, Televisione e Nuovi Media di Milano. Dalla loro collaborazione, ma soprattutto grazie all’amicizia che li lega, nasce nel 2011 Il Terzo Segreto di Satira, che i creatori amano definire "un gruppo di cialtroni per cialtroni". I loro video, taglienti ed ironici, spopolano sul web con un canale YouTube da oltre 12 milioni di follower. Dopo aver collaborato con importanti trasmissioni televisive come Report (Rai3) e Piazzapulita (La7), nel 2013 vincono il premio per la Satira di Forte dei Marmi. Il 10 maggio 2018 è uscito nelle sale il loro primo lungometraggio Si muore tutti democristiani.

L'ultimo appuntamento dell'iniziativa La satira contemporanea sarà La satira dei maestri, l'11 settembre, con Paolo Rossi.