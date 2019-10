Non sapete come trascorrere la domenica mattina con i vostri bambini?

Ecco la nostra idea!



Vi aspettiamo DOMENICA 20 OTTOBRE alle ore 11 al nostro



EVENTO TEATRO BIMBI&BRUNCH

"Teseo e Arianna" della Compagnia TeatRing

spettacolo di narrazione mitologica

età consigliata 5-11 anni

costo biglietto bimbi €5



"Un bellissimo mito greco: la storia d'amore tra Arianna e Teseo e la leggenda del Minotauro, un essere mostruoso e feroce, con il corpo di un uomo e la testa di un toro".



...E per chi lo desidera, a seguire un ricco e variegato Brunch allieterà adulti e piccini

Brunch Bimbi: €7

Brunch Adulti: €18



SPAZIO AROME

Via Lambrate, 18 - Milano



Info e prenotazioni: info@aromelifestyle.it - elena.romeo75@gmail.com

338 6972065

