Circoli Culturali Giovanni Paolo II

Conferenza

Testamento Biologico e Fine Vita,

a che punto siamo?

Riflessioni sulla legge in esame al Senato

Martedì 24 Ottobre 2017 alle ore 20.30

Ambrosianeum, Via delle Ore 3, Milano





I Circoli Culturali Giovanni Paolo II propongono un incontro di riflessione e aggiornamento su un tema di speciale attualità, argomento delicato e da tempo oggetto di animata discussione in Parlamento. Quali sono le implicazioni, dal punto di vista giuridico ed etico, di questa legge così come è arrivata al Senato? Potrebbe subire ancora modifiche? Come verrà letta dai mass media?

Il Prof. Alberto Maria Gambino, Prorettore dell’Università Europea di Roma, Presidente nazionale di Scienza & Vita, affronterà l’argomento dal punto di vista giuridico, mentre Padre Gonzalo Miranda, L.C., darà una visione sulle conseguenze morali che questa legge può avere.



Modererà Padre Luca Gallizia, L.C.

L’incontro si terrà Martedì 24 Ottobre alle ore 20.30, a Milano, presso la sala Falck dell’Ambrosianeum di Milano, in Via delle Ore 3.



Per informazioni: lmgallizia@legionaries.org



Informazioni sui relatori:



Prof. Alberto Maria Gambino

Il Professor Gambino, Presidente di Scienza & Vita, è Prorettore dell'Università Europea di Roma e professore ordinario di diritto privato; è Presidente dell’Italian Academy of the Internet Code e Direttore Scientifico della rivista “Diritto, Mercato e Tecnologia”. È stato direttore del Dipartimento di Scienze umane e della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. Ha insegnato come docente di ruolo nell'Università degli studi di Napoli "Parthenope", e come docente incaricato alla Luiss "Guido Carli" e Sapienza Università di Roma. È anche docente di filosofia del diritto, di diritto dell'informatica e di diritto sportivo

Dal 2014 è membro del Comitato etico dell’Istituto Superiore della Sanità e dal 2016 è Presidente nazionale dell’Associazione Scienza & Vita. Numerosi sono i suoi interventi nel dibattito pubblico in materia di legislazione sanitaria, bioetica e biodiritto.



Padre Gonzalo Miranda, L.C.

Padre Miranda è Preside della Facoltà di Bioetica presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, professore ordinario di Bioetica e professore invitato di Teologia. Dal 2004 al 2006 è stato delegato rappresentante della Santa Sede alle riunioni del Comitato Internazionale di Bioetica dell’UNESCO. Attualmente è membro del Consiglio Direttivo della FIBIP (Federazione Internazionale di Centri di Bioetica di Ispirazione Personalista) e del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Internazionale Cardinale Van Thuân sulla Dottrina Sociale della Chiesa. Direttore della rivista «Studia Bioethica».

Le tematiche da lui affrontate più frequentemente nell’ambito della bioetica sono: lo statuto dell’embrione umano, l’aborto,la riproduzione assistita, la diagnosi prenatale, i trapianti di organi, l’accertamento della morte, l’etica alla fine della vita, l’eutanasia, la bioetica e il magistero cattolico, L’UNESCO e la bioetica.