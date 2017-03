I testimoni di Geova di Milano e provincia di lingua romena si radunano per un'assemblea nella loro lingua

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Comunicato Stampa 25 Marzo 2017 I testimoni di Geova estendono a tutti il loro invito ad assistere all'assemblea di circoscrizione in lingua romena dal tema: Continuiamo ad amare Geova (Matt. 22:37) Cameri (NO), I testimoni di Geova invitano tutti i membri delle comunità romene, moldave, ucraine e rom all'assemblea di circoscrizione che si terrà nella Sala dei Congressi di Cameri, strada provinciale 254 per Novara . Il portavoce dell'assemblea spiega: Oggi più che mai in una società divisa e piena di violenza il manifestare amore è una necessità. E' sicuramente di attualità il tema dell'assemblea di circoscrizione dei Testimoni di Geova: Continuiamo ad amare Geova basato sulle parole di Gesù e riportate nel vangelo di Matteo. Alcuni aspetti salienti del programma daranno risposte alle seguenti domande: Qual è il più grande comandamento e perché è importante? Genitori come potete aiutare i vostri figli ad amare Dio? Il discorso conclusivo: Non perdiamo l'amore che avevamo in principio, sarà pronunciato da un rappresentante della filiale italiana. Continuiamo ad amare Geova. L'assemblea si terrà a Cameri, strada provinciale 254 per Novara, il 26 marzo 2017 Il Programma inizierà alle 9,40 e terminerà alle 15,55. Un aspetto importante di ogni assemblea dei testimoni di Geova è il battesimo di nuovi membri. Il discorso che precede il battesimo si terrà alle ore 11,35. A questa assemblea in lingua romena parteciperanno italiani, romeni, moldavi, rom e ucraini. E' prevista un'affluenza di circa 1.300 persone. L'entrata è libera, non si fanno collette. In allegato troverete una copia del programma. Ulteriori informazioni le potrete trovare visitando il nostro sito: www.jw.org Referente locale per i media: Gianni Ranieri Tel. 340.486.8576 mail: ranieri.gio67@gmail.com