I testimoni di geova commemorano la morte di cristo martedì 11 aprile

"Fate questo in memoria di me" (Luca 22:19). Con queste parole, l'ultima sera prima di essere consegnato alle autorità, Gesù istituì una celebrazione per ricordarci il valore della sua morte di sacrificio, un valore in grado di riscattarci dal peccato e dalla morte stessa a patto di rispettare certe condizioni stabilite da Dio. In ubbidienza a questo comando di Gesù, milioni di Testimoni di Geova in tutto il mondo si raduneranno martedì 11 aprile , dopo il tramonto, nell'anniversario esatto della morte di Gesù secondo il calendario lunare della Bibbia. La stessa sera , alle 19.45, anche i Testimoni italiani della Zona 9 si raduneranno allo stesso scopo presso il Best Western Hotel Milton Milano Via Enrico Annibale Butti, 9 - 17028 Milano. In vista di questa solenne occasione, per tre settimane prima dell'evento inviteremo calorosamente tutte le persone del territorio che lo desiderano a radunarsi con noi, offrendo loro un invito personale. Sarà pronunciato un discorso che spiegherà quanto e perchè la morte di Gesù è importante per noi e le nostre famiglie. Ulteriori dettagli sulla commemorazione della morte di Gesù che sarà celebrata in tutto il mondo potete trovarli sul sito ufficiale dei Testimoni di Geova JW.ORG INFO: al Best Western Hotel Milton di Milano , alle ore 21.15, sarà tenuta la Commemorazione della morte di Cristo anche in lingua spagnola. Mentre nella vicina Via Acerenza, 6 , nella Sala del Regno dei Testimoni di Geova, sarà celebrata la Commemorazione della morte di Cristo in lingua Tagalog e in lingua spagnola.